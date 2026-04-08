لبنان يشارك في المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني الثاني حول حفظ السلام

استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي سفيرَي فرنسا هيرفي ماجرو والمملكة المغربية محمد أكرين، وتسلّم منهما دعوةً مشتركة من وزيرَي خارجية البلدين لحضور المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، الذي تستضيفه الرباط في العشرين من شهر مايو المقبل .

وشكّل اللقاء فرصة لاجراء مباحثات حول الأوضاع العامة في المنطقة ولبنان، في ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ومنح المسار الدبلوماسي مهلةَ أسبوعين للتوصل إلى حل.

وكان الوزير رجي قد تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، جرى خلاله التباحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وأكد الوزير الإسباني خلاله دعم بلاده للجهود الرامية إلى تجنيب لبنان الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.