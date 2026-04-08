رئيس لبنان يرحب بإعلان وقف إطلاق النار.. ويشيد بدور مصر وباكستان وتركيا

رحب رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار ، لمدة 15 يوماً، مشيدا بمساهمة الأطراف التي ساهمت في التوصل إلى الإتفاق على وقف إطلاق النار وخاصةمن مصر و باكستان وتركيا.



وقال عون ، آمل في أن يكون هذا الإعلان خطوة أولى نحو اتفاق نهائي وشامل لمختلف القضايا التي تشكل عوامل تفجير لمنطقتنا، بما يصون سيادة كل دولة من دولها، على قاعدة أن العنف ليس الوسيلة الناجحة لحل المشاكل بين الدول، وأن غاية الأنظمة والحكومات هي تحقيق خير شعوبها في الحياة الحرة الكريمة، لا سوقها إلى الموت العبثي والمجاني".



وأكد عون استمرار جهود الدولة اللبنانية، ليشمل السلم الإقليمي لبنان، بشكل ثابت ودائم وفق المسلمات التي أجمع عليها اللبنانيون، من أجل سيادة دولتهم الكاملة على كل أراضيها وتحريرها من أي وجود محتل، وحصر حق الحرب والسلم واستخدام القوة الشرعية في أيدي مؤسساتها الدستورية دون سواها، وهو ما يشكل مسئولية الدولة اللبنانية وحدها في أي تفاوض لتحقيق المصلحة اللبنانية العامة".