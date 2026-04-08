قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات المطاعم بخطوات سهلة وطعم أصلي في البيت

أسماء عبد الحفيظ

تُعد الفتة المصرية باللحمة من أشهر الأطباق التقليدية التي تُقدم في المناسبات والعزومات، خاصة في الأعياد، حيث تتميز بمذاق غني يجمع بين الأرز والخبز المحمص واللحمة والصلصة المتبلة بالثوم والخل، مع لمسة تكات تجعل طعمها قريبًا من المطاعم.

في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتفاصيل بسيطة تضمن لكِ نتيجة مميزة وطعم شهي من أول مرة، للشيف نجلاء صلاح.

المكونات طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة

طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة

للحمة:

  • 1 كيلو لحمة يفضل موزة أو رقبة
  • بصلة كبيرة مقطعة
  • 2 ورق لورا
  • 3 فصوص حبهان
  • ملح وفلفل أسود
  • عود قرفة اختياري

للأرز:

  • 2 كوب أرز مصري مغسول
  • 2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت
  • ملح حسب الرغبة
  • 3 أكواب مرقة لحمة

للصلصة:

  • 2 كوب عصير طماطم
  • 3 فصوص ثوم مفروم
  • 2 ملعقة كبيرة خل
  • ملعقة صغيرة سكر (اختياري)
  • ملح وفلفل أسود
  • ملعقة صغيرة سمن أو زيت

للخبز:

  • 2 رغيف عيش بلدي مقطع ومحمص

طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة

أولًا: سلق اللحمة

  1. في حلة على النار، تُوضع اللحمة مع الماء والبصل وورق اللورا والحبهان والقرفة.
  2. تُترك حتى الغليان مع إزالة الريم (الرغوة).
  3. تُترك على نار هادئة حتى تنضج تمامًا.
  4. يتم الاحتفاظ بالمرقة لاستخدامها في الأرز والفتة.

ثانيًا: تحضير الأرز

  1. في حلة، يُضاف السمن ثم الأرز ويُقلب قليلًا.
  2. يُضاف الملح والمرقة الساخنة.
  3. يُترك على نار هادئة حتى ينضج.

ثالثًا: تحضير الصلصة

  1. في طاسة، يُسخن السمن ويُضاف الثوم حتى يأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.
  2. يُضاف الخل ثم عصير الطماطم والملح والفلفل والسكر.
  3. تُترك الصلصة حتى تتسبك وتصبح متماسكة القوام.

رابعًا: تحضير الخبز

  • يُقطع العيش البلدي إلى مكعبات صغيرة ويُحمص في الفرن أو الطاسة حتى يصبح مقرمشًا.

خامسًا: التقديم

  1. في طبق التقديم، يُوضع الخبز المحمص.
  2. يُضاف عليه قليل من المرقة.
  3. ثم طبقة من الأرز.
  4. تُضاف اللحمة المسلوقة فوق الأرز.
  5. تُسكب الصلصة بالثوم والخل على الوجه.

تكات المطاعم لنجاح الفتة:

  • استخدام مرقة اللحمة الساخنة يعطي نكهة أقوى للأرز والخبز
  • تحمير الثوم في السمن حتى يصبح ذهبيًا وليس داكنًا
  • إضافة الخل للصلصة في التوقيت المناسب للحفاظ على الطعم المتوازن
  • ترك الفتة ترتاح دقائق قبل التقديم ليتشرب الخبز النكهات
الفتة الفتة المصرية طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

