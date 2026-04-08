طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات المطاعم بخطوات سهلة وطعم أصلي في البيت

تُعد الفتة المصرية باللحمة من أشهر الأطباق التقليدية التي تُقدم في المناسبات والعزومات، خاصة في الأعياد، حيث تتميز بمذاق غني يجمع بين الأرز والخبز المحمص واللحمة والصلصة المتبلة بالثوم والخل، مع لمسة تكات تجعل طعمها قريبًا من المطاعم.

في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتفاصيل بسيطة تضمن لكِ نتيجة مميزة وطعم شهي من أول مرة، للشيف نجلاء صلاح.

المكونات طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة

للحمة:

1 كيلو لحمة يفضل موزة أو رقبة

بصلة كبيرة مقطعة

2 ورق لورا

3 فصوص حبهان

ملح وفلفل أسود

عود قرفة اختياري

للأرز:

2 كوب أرز مصري مغسول

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

ملح حسب الرغبة

3 أكواب مرقة لحمة

للصلصة:

2 كوب عصير طماطم

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة سكر (اختياري)

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة سمن أو زيت

للخبز:

2 رغيف عيش بلدي مقطع ومحمص

أولًا: سلق اللحمة

في حلة على النار، تُوضع اللحمة مع الماء والبصل وورق اللورا والحبهان والقرفة. تُترك حتى الغليان مع إزالة الريم (الرغوة). تُترك على نار هادئة حتى تنضج تمامًا. يتم الاحتفاظ بالمرقة لاستخدامها في الأرز والفتة.

ثانيًا: تحضير الأرز

في حلة، يُضاف السمن ثم الأرز ويُقلب قليلًا. يُضاف الملح والمرقة الساخنة. يُترك على نار هادئة حتى ينضج.

ثالثًا: تحضير الصلصة

في طاسة، يُسخن السمن ويُضاف الثوم حتى يأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا. يُضاف الخل ثم عصير الطماطم والملح والفلفل والسكر. تُترك الصلصة حتى تتسبك وتصبح متماسكة القوام.

رابعًا: تحضير الخبز

يُقطع العيش البلدي إلى مكعبات صغيرة ويُحمص في الفرن أو الطاسة حتى يصبح مقرمشًا.

خامسًا: التقديم

في طبق التقديم، يُوضع الخبز المحمص. يُضاف عليه قليل من المرقة. ثم طبقة من الأرز. تُضاف اللحمة المسلوقة فوق الأرز. تُسكب الصلصة بالثوم والخل على الوجه.

تكات المطاعم لنجاح الفتة: