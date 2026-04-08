اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب

في خطوة تعكس استمرار زخم الاكتشافات البترولية في شرق البحر المتوسط، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في بئر «دينيس دبليو-1» بمنطقة امتياز «تمساح». ولم يكن هذا الإعلان مجرد رقم يُضاف إلى سجل الاكتشافات، بل حمل في طياته مؤشرات اقتصادية واستراتيجية مهمة، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو في قطاع الطاقة المصري، وتعزز فرص البلاد في تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة دورها كمركز إقليمي للطاقة.

تفاصيل الاكتشاف الجديد

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن البئر الجديد أسفر عن اكتشاف احتياطيات تُقدّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب 130 مليون برميل من المكثفات.

وأوضح أن هذا الحجم من الاحتياطي يمثل إضافة نوعية للإنتاج المحلي، إذ يعادل ما بين 10 إلى 12% من إجمالي الإنتاج الحالي، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي على الطاقة.

وأشار ناجي إلى أن أهمية هذا الكشف لا تتوقف عند الأرقام فقط، بل تمتد إلى كونه دليلًا على وجود تراكيب جيولوجية واعدة في المنطقة، ما يعزز فرص تحقيق اكتشافات إضافية خلال الفترة المقبلة.

«ظهر».. العمود الفقري للإنتاج

رغم أهمية الاكتشاف الجديد، لا يزال حقل «ظهر» يحتفظ بمكانته كأحد أهم مصادر إنتاج الغاز في مصر، حيث يساهم بنحو 25% من إجمالي الإنتاج المحلي.

وتواصل الدولة العمل على تطوير الحقل والحفاظ على معدلات إنتاجه، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب دعم خطط التصدير.

قراءة اقتصادية.. نقطة تحول في قطاع الطاقة

يوضح الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية لهذا الاكتشاف وانعكاساته على الاقتصاد المصري.

اكتشاف استراتيجي يعيد التوازن لقطاع الطاقة

يرى الدكتور هاني الشامي أن هذا الكشف، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المكثفات، يمثل «نقطة تحول حقيقية» في مسار قطاع الطاقة المصري، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها الدولة مؤخرًا نتيجة تراجع الإنتاج وارتفاع فاتورة الاستيراد.

ويؤكد أن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الاحتياطي، بل في الموقع الجغرافي المميز القريب من البنية التحتية القائمة، وهو ما يقلل من تكاليف التنمية ويُسرّع دخول الإنتاج الفعلي، مما يعزز العائد الاقتصادي في وقت قياسي.

خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز العملة الصعبة

يشير الشامي إلى أن أحد أبرز مكاسب هذا الكشف هو تقليل الضغط على العملة الأجنبية، موضحًا أن توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا يمثل دعمًا مباشرًا للاحتياطي النقدي، ويسهم في تقليص عجز الميزان التجاري.

ويضيف أن هذا التطور يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة بقوة إلى التصدير، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب

من وجهة نظره، يعكس نجاح هذا الاكتشاف نتيجة مباشرة لسياسات الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة بعد تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أعاد الثقة لشركات كبرى مثل «بي بي».

ويؤكد أن استمرار هذه السياسات سيجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف، مما يفتح الباب أمام اكتشافات جديدة، خاصة في المناطق المتقادمة التي لا تزال تحمل فرصًا واعدة.

دعم الأمن القومي للطاقة

يشدد الشامي على أن الاكتشاف الجديد لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى تعزيز الأمن القومي، من خلال تأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج.

ويضيف أن تنويع مصادر الإنتاج وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي يمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية وتقلبات أسعار الطاقة.

فرص تنموية وتوسّع صناعي

يوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة إنتاج الغاز تفتح المجال أمام التوسع في الصناعات المرتبطة به، مثل البتروكيماويات والأسمدة، وهو ما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم النمو الصناعي.

كما أشار إلى أن استغلال هذا الاكتشاف بشكل أمثل يتطلب الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وربط الحقول الجديدة بالشبكة القومية.

وفي الختام، يؤكد الدكتور هاني الشامي أن الكشف الجديد يمثل «فرصة ذهبية» للاقتصاد المصري، ليس فقط لتعزيز إنتاج الغاز، بل لإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وإذا ما تم استغلال هذه الفرصة بكفاءة، فإن مصر قد تقترب أكثر من تحقيق حلمها بأن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للطاقة في المنطقة.

ويمثل اكتشاف بئر «دينيس دبليو-1» أكثر من مجرد إضافة رقمية لاحتياطيات الغاز في مصر، بل هو مؤشر واضح على عودة النشاط بقوة إلى قطاع الطاقة، ونجاح السياسات الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

ومع حسن استغلال هذا الكشف وتسريع عمليات التنمية والإنتاج، تقترب مصر خطوة جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الطاقة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومستقبل التنمية في البلاد.