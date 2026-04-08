علاء إبراهيم: الأهلي افتقد شخصية البطل.. واللاعبون افتقدوا الروح ما عدا تريزيجيه

انتقد علاء إبراهيم نجم فريق الأهلي السابق أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا مؤكداً أن لاعبي الفريق افتقدوا الروح في المباريات الأخيرة.



وقال علاء إبراهيم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" لاعبو فريق الأهلي افتقدوا إلى الروح في الملعب ويلعبون بلا هدف أو شخصية ما عدا محمود حسن تريزيجيه الوحيد الذي تشعر بوجوده في أرض الملعب وتهديد الفريق الخصم".

وأشار إلى أن لاعبي فريق الأهلي افتقدوا شخصية البطل طوال الموسم الجاري وكان أهمها في دوري أبطال أفريقيا والخروج المخيب للآمال على يد فريق الترجي التونسي.