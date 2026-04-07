يوسف شامل يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل

تأهل يوسف شامل لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة إلى نصف نهائي بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والتي تقام حاليًا في ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال الفترة ما بين 1 إبريل وحتى 9 من نفس الشهر الجاري ليضمن بذلك الميدالية الثالثة لمصر بالبطولة.

وتأهل شامل لنصف النهائي بعد الفوز بمباراة ربع النهائي على بطل بريطانيا "تريستان لومينياو" بنتيجة 15-13 ليضمن بذلك تواجده على منصة التتويج.

افتتح شامل مشواره بالبطولة بالفوز في ثلاث مواجهات في دور المجموعات على كل من بطل بلجيكا واليابان ومقدونيا ليتأهل للأدوار الإقصائية بداية من دور الـ128.

وخاض شامل مباراته في دور الـ128 أمام مواطنه إسلام أسامة ونجح في الفوز بنتيجة 15-13 ليتأهل لدور الـ64 ثم فاز على بطل اليابان "يوتو توجيما" بنتيجة 15-9 ليصعد لدور الـ32.

وتمكن البطل المصري من الفوز في مباراة دور الـ32 على نظيره بطل أستراليا "سورا روبينسون" بنتيجة 15-12 قبل أن يهزم بطل بولندا "سيمون فويتشيخوفسكي" في ثمن النهائي بنتيجة 15-9 ثم يواصل تألقه ويهزم بطل بريطانيا "تريستان لومينياو" في ربع النهائي.

يذكر أن مصر قد حققت في البطولة ميداليتين عن طريق كل من أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف بعد حصوله على الميدالية البرونزية، فيما فاز عبدالرحمن طلبة بفضية سلاح الشيش في منافسات الناشئين تحت 20 سنة، قبل أن يضيف شامل اليوم الميدالية الثالثة.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البرازيل الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه أيمن منير نائب رئيس الاتحاد.

ويضم الجهاز الطبي، الدكتور محمد الششتاوي، الدكتورة غادة عاطف، بالإضافة إلى الدكتور أيمن غنيم مديرا إداريا للمنتخبات.

أما الجهاز الفني، فيتكون من، تامر طاحون مدربا لسلاح الشيش، محمود جندية مدربا لسلاح السيف، وإسلام جمال مدربا لسلاح سيف المبارزة.