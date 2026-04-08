يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل

حقق يوسف شامل لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، الميدالية الذهبية بمنافسات بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والتي تقام حاليًا في ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال الفترة ما بين 1 إبريل وحتى 9 من نفس الشهر الجاري.

وتمكن يوسف من الفوز في المباراة النهائية على نظيره "ناتانيل ويمر" لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 15-10 ليحصد بذلك المركز الأول والميدالية الذهبية.

افتتح شامل مشواره بالبطولة بالفوز في ثلاث مواجهات في دور المجموعات على كل من بطل بلجيكا واليابان ومقدونيا ليتأهل للأدوار الإقصائية بداية من دور الـ128.

وخاض شامل مباراته في دور الـ128 أمام مواطنه إسلام أسامة ونجح في الفوز بنتيجة 15-13 ليتأهل لدور الـ64 ثم فاز على بطل اليابان "يوتو توجيما" بنتيجة 15-9 ليصعد لدور الـ32.

وتمكن البطل المصري من الفوز في مباراة دور الـ32 على نظيره بطل أستراليا "سورا روبينسون" بنتيجة 15-12 قبل أن يهزم بطل بولندا "سيمون فويتشيخوفسكي" في ثمن النهائي بنتيجة 15-9 ثم يواصل تألقه ويهزم بطل بريطانيا "تريستان لومينياو" في ربع النهائي بنتيجة 15-13.

وفي مباراة نصف النهائي، تمكن يوسف من الفوز على نظيره بطل اليونان "أرتيميوس تزوفانيس" بنتيجة 15-7 قبل أن ينجح في الفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية "ناتانيل ويمر" في المباراة النهائية.

وبذلك يرتفع رصيد مصر إلى 3 ميداليات حتى الآن ببطولة العالم بواقع ذهبية وفضية وبرونزية حيث حقق أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية، فيما فاز عبدالرحمن طلبة بفضية سلاح الشيش بالإضافة لذهبية يوسف شامل اليوم في سيف المبارزة.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البرازيل الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه أيمن منير نائب رئيس الاتحاد.

ويضم الجهاز الطبي، الدكتور محمد الششتاوي، الدكتورة غادة عاطف، بالإضافة إلى الدكتور أيمن غنيم مديرا إداريا للمنتخبات.

أما الجهاز الفني، فيتكون من، تامر طاحون مدربا لسلاح الشيش، محمود جندية مدربا لسلاح السيف، وإسلام جمال مدربا لسلاح سيف المبارزة.