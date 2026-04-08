رئيس وزراء باكستان: أمريكا وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار في كافة المناطق

أعلن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم الأربعاء أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في كافة المناطق بما في ذلك لبنان.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني، الوفدين الأمريكي والإيراني للحضور إلى إسلام آباد يوم الجمعة لمواصلة المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكنا لأسبوعين من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه إذا تم وقف الهجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة القوية ستوقف عملياتها الدفاعية.

كشف مصدران مطلعان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في إسلام أباد يوم الجمعة.

وأضافت "أكسيوس" أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تفتح إيران مضيق هرمز.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب.

وأفادت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية، أن "التوصل لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والعدو الأمريكي الصهيوني وفق شروط خاصة"، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة أكثر حول وقف إطلاق النار من قبل إيران.