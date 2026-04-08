قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أكسيوس: وصول أوامر وقف النار في الحرس الثوري الإيراني يحتاج بعض الوقت

ناصر السيد

نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤول بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن وصول أوامر وقف إطلاق النار إلى الرتب الدنيا في الحرس الثوري الإيراني سيستغرق بعض الوقت.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى في تصريحات لموقع أكسيوس الإخباري أن وقف إطلاق النار في الحرب بين أمريكا وإيران دخل حيز التنفيذ، وتم وقف الهجمات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وأفادت مصادر أمنية رفيعة مطلعة على تفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الماضية لموقع يديعوت أحرونوت الإخباري، أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعة، سيشمل لبنان أيضًا.

ويأتي ذلك خلافًا لجميع التقارير الأخرى في وسائل الإعلام الدولية، فقد تحقق انفراج كبير خلال اليوم في جهود الدول الوسيطة لحمل الولايات المتحدة وإيران على قبول مقترح وقف إطلاق نار مؤقت تُجرى خلاله مفاوضات.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على أن يسري وقف إطلاق النار على الساحة اللبنانية، ما يعني أن إسرائيل وحزب الله سيتوقفان عن إطلاق النار، بينما ستفتح إيران مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي في تصريحات تلفزيونية يوم الأربعاء إنه تم وقف جميع العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدًا تعليق جميع العمليات الهجومية ضدها.

وكشف مصدران مطلعان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب ستعقد في إسلام أباد يوم الجمعة.

وأضافت "أكسيوس" أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تفتح إيران مضيق هرمز.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب.

وأفادت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية بأن "التوصل لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والعدو الأمريكي الصهيوني تم وفق شروط خاصة"، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة أكثر حول وقف إطلاق النار من قبل إيران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب.

أوامر وقف النار الرتب الدنيا الحرس الثوري الإيراني وقف إطلاق النار الحرب بين أمريكا وإيران

