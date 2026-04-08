رغم وقف الحرب .. ذعر في إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية العنقودية

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء أن بعض الصواريخ التي أطلقتها إيران على وسط وشمال إسرائيل كانت تحمل رؤوسًا حربية عنقودية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم اعتراض بعض هذه الصواريخ، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن فرق الإنقاذ تستجيب لبلاغات عن سقوط قنابل صغيرة أو شظايا أخرى في وسط إسرائيل عقب الهجوم الصاروخي الباليستي الأخير الذي شنته إيران، لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

قال التلفزيون الإيراني إن القبول بتخصيب إيران لليورانيوم ضمن البنود العشرة المطروحة لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني عن عدد من البنود التي وافقت عليها واشنطن لوقف الحرب.

وأوضح مجلس الأمن القومي الإيراني، أنه تقرّر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب، مؤكدًا أن إيران حققت نصرًا عظيمًا وأجبرت الولايات المتحدة على قبول مقترحنا المكون من 10 نقاط.

وقال إن الاتفاق ينص على المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، و على ضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من جميع القواعد في المنطقة.

وأشار إلى أنه ينص أيضًا على دفع كامل التعويضات لإيرانرفع كل العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.