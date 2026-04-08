مراسل اكسيوس: دور مصري بارز في تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران خلف الكواليس

قال باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس الأمريكي إن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا في الكواليس الخاصة بالتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران.

وكتب مراسل أكسيوس الأمريكي على إكس: "كانت باكستان في طليعة جهود الوساطة، لكن مصر لعبت دورًا محوريًا في الكواليس لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران".

وتابع مراسل أكسيوس باراك رافيد: " وكانت مصر عنصرًا أساسيًا في وقف إطلاق النار في غزة وإيران. كما ساهمت تركيا في هذه الجهود".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، على أن يُفتح مضيق هرمز بشكل فوري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، ووقف الحرب أسبوعين والفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".

وأكد ترامب، عبر حسابه بمنصة "إكس" : "قطعنا شوطاً كبيراً في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها".

وأوضح الرئيس ترامب "تلقينا مقترحاً من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران، فترة الأسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله".

واختتم ترامب تصريحاته بالقول " نيابةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتي رئيسًا لها، وممثلًا أيضًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرفٌ لي أن أرى هذه المشكلة المزمنة تقترب من الحل. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".