جيش الاحتلال يعلن تصفية 3 عناصر من حزب الله شمال الليطاني

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن قواته تواصل عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان، بهدف تصفية عناصر حزب الله وتفكيك بناه التحتية.

وقال الجيش في بيان إن جنوده تمكنوا، أمس الأحد، من تحديد هوية ثلاثة عناصر من حزب الله كانوا يحاولون إطلاق طائرات بدون طيار باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة. وعندما تم رصد العناصر وهم يفرون من المكان، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية دقيقة استهدفتهم وأدت إلى القضاء عليهم.

وأضاف البيان أنه بعد عملية التصفية، قام الجنود بتفتيش المنطقة، وعثروا على مستودع أسلحة يحتوي على صواريخ جاهزة للإطلاق، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الإسرائيلية.

وأوضح الجيش أنه تم قصف المستودع، مما أسفر عن حدوث انفجارات ثانوية في المنطقة، وهو ما يؤكد وجود كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر داخله.