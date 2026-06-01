نتنياهو: لن نسمح للحزب بمهاجمتنا.. وكاتس: نسعى للسيطرة على الليطاني

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنهم لن يسمحوا لحزب الله بمهاجمة مدنهم ومواطنيهم وتبقى مقاره في الضاحية ببيروت منطقة محظورة.

وذكر نتنياهو: عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال كما فعلنا مع سكان الجنوب ونواصل تكثيف عملياتنا في جنوب لبنان، وأصدرت تعليماتي للجيش بمهاجمة أهداف في بيروت بالتنسيق مع وزير الدفاع.

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه إذا لم يكن ثمة هدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هدوء في بيروت، متوعدًا بمزيدًا من الغارات والعمليات.



زعم كاتس: إسرائيل في مرحلة أمنية منقطعة النظير وتتعامل مع تهديدات معقدة في جبهات قريبة وبعيدة ولهذا، وجهنا الجيش إلى مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت ولن نسمح بواقع يجري فيه استهداف قواتنا وبلداتنا بينما هناك هدوء في بيروت.



وأردف: الجيش الإسرائيلي مستمر في العمل ضد حزب الله في لبنان ويحقق إنجازات كبيرة ويدمر قدرات الحزب والجيش يعمل على تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة يسيطر عليها الجيش أمنيًا.