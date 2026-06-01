القوات الروسية تسيطر على تيخونوفكا في إقليم دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على بلدة تيخونوفكا في إقليم "دونيتسك".



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية: واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية. وتمكنّت من هزيمة أفراد ومعدات لواء ميكانيكي، ولواء هجومي، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري".

ووقعت الهزائم في عدة مناطق، في مقاطعة دنيبروبتروفسك وزابوروجيه.



وتابع إن أوكرانيا خسرت أكثر من 455 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات، ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز"M10"، عيار 105 ملم".



وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة الشمال الروسية، قال البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية،مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي، في عدة بلدات، في مقاطعة سومي".



وفي مقاطعة خاركيف، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم قتل 205 جنود وتدمير مركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات أخرى، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M101 عيار 105 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية".