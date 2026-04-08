فتح العبور بمضيق هرمز .. «ترامب» ينشر على «تروث سوشال» بيان وزير الخارجية الإيراني

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، على حسابه بمنصة "تروث سوشال"، بيان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكنًا لمدة أسبوعين من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف الوزير أنه إذا تم وقف الهجمات ضد إيران، فإن قواتها المسلحة القوية ستوقف عملياتها الدفاعية.

كشف مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في إسلام آباد ستعقد يوم الجمعة.

وأضافت "أكسيوس" أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تفتح إيران مضيق هرمز.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب.

وأفادت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية بأن "التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والعدو الأمريكي وفق شروط خاصة"، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة أكثر حول وقف إطلاق النار من قبل إيران.