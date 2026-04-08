الرعب مستمر .. صواريخ إيرانية في سماء الخليج وإسرائيل رغم إعلان الهدنة

دوت صفارات الإنذار في أنحاء الخليج وإسرائيل، حيث أبلغت عدة دول عن صواريخ قادمة فجر الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران.

وأعلنت كل من الكويت والإمارات أنهما تعملان على اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ قادمة من مواقع محددة في كل منهما.

وقال وزارة الداخلية البحرينية إن صفارات الإنذار دوت، وحثت السكان على البحث عن الأمان، بينما أصدر الدفاع المدني السعودي تحذيراً مبكراً من خطر محتمل في محافظة الخرج وسط البلاد.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه رصد عدة صواريخ أُطلقت من إيران، ويعمل على اعتراضها، وتستجيب فرق الطوارئ لعدة مواقع سقوط صواريخ في وسط إسرائيل، وفقاً لنجمة داود الحمراء الإسرائيلية.