وساطة مُتعددة الأطراف.. الكشف عن دور الصين مع مصر ودول أخرى في وقف الحرب ضد إيران

كشف مسئولان اثنان لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الصين شجعت إيران على التعاون، في مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وأوضح المسئولان أن المسئولين الصينيين كانوا على اتصال مع نظرائهم الإيرانيين لحث طهران على إيجاد سبيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في ظل تطوّر المفاوضات.

وقال أحد المسئولين، الذي لم يُصرّح له بالتصريح علنًا في هذا الشأن الدبلوماسي، إن بكين كانت تعمل بشكل أساسي مع وسطاء، من بينهم باكستان وتركيا ومصر، في محاولة منها لاستخدام نفوذها.

وفي وقت سابق منأمس الثلاثاء، صرّح ماو نينج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قائلاً: "على جميع الأطراف إظهار الصدق وإنهاء هذه الحرب التي ما كان ينبغي أن تندلع أصلًا".

وقالت إن الصين "قلقة للغاية" بشأن تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.. ويُعتقد أن إطلاق المقذوف أمس الثلاثاء، والذي يُرجح أنه جرى صباحًا، قد فشل على ما يبدو بعد وقت قصير من إطلاقه.