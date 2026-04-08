المبعوث الأمريكي للمنطقة يُثني على جهود مصر لوقف الحرب مع إيران

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة ستيف ويتكوف بالجهود المصرية التي توجّت بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لتضع نهاية للحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

وأعرب ويتكوف عن إشادته بالجهود المصرية الصادقة للتوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وبدء عملية التفاوض، بالإضافة إلى باكستان والشركاء الإقليميين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن التليفزيون الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب.

وأعلن “ترامب”، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، على أن يفتح مضيق هرمز بشكل فوري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، ووقف الحرب أسبوعين، والفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".

وأكد “ترامب”، عبر حسابه بمنصة "إكس": "قطعنا شوطًا كبيرًا في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها".