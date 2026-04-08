ليندسي جراهام: الكونجرس سيُقرّر مصير إنهاء الحرب ضد إيران.. واليورانيوم أولوية أمريكية

صرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أشدّ المؤيدين للعمل العسكري في إيران في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الكونجرس سيحتاج إلى الموافقة على أي مقترح لإنهاء الحرب.

وكتب “جراهام” على منصة “إكس”: "فيما يتعلق بمقترح النقاط العشر الإيراني لإنهاء الحرب، أتطلع إلى مراجعته في الوقت المناسب وتقديمه إلى الكونجرس للتصويت عليه، كما فعلنا مع خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني لعام 2015.

وأضاف “جراهام”: "أود التأكيد مُجدّداً على أنه من وجهة نظري، يجب أن تسيطر الولايات المتحدة على كل أونصة من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يبلغ وزنه حوالي 900 رطل، وأن تسحبه من إيران لمنعها في المستقبل من امتلاك قنبلة قذرة أو العودة إلى تخصيب اليورانيوم".

ولم يُفصح البيت الأبيض عن تفاصيل خطة النقاط العشر، لكن المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، وصفتها بأنها "أساس عملي للتفاوض".

قال “جراهام”: "يجب أن نتذكر أن إيران هاجمت مضيق هرمز بعد بدء الحرب، مما أدى إلى تدمير حرية الملاحة. ومن الضروري، في المستقبل، عدم مكافأة إيران على هذا العمل العدائي ضد العالم".

وفي وقت لاحق، نشر عضو الكونجرس الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية أنه يفضل "الدبلوماسية إذا أدت إلى النتيجة الصحيحة فيما يتعلق بالنظام الإيراني الإرهابي".

وأضاف: "في هذه المرحلة المبكرة، أتوخى الحذر الشديد بشأن التمييز بين الحقيقة والخيال أو التضليل. ولهذا السبب، فإن عملية مراجعة الكونغرس، كتلك التي اتبعها مجلس الشيوخ لاختبار الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه أوباما، تُعدّ سبيلاً سليماً للمضي قدماً".