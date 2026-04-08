شريف الشعشاعي يكشف كواليس دوره في «الكينج»: شخصية هشام الصياد كانت تحديًا كبيرًا | فيديو

كشف الفنان شريف الشعشاعي عن كواليس مشاركته في مسلسل “الكينج”، الذي عُرض خلال موسم شهر رمضان 2026 وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصة مع تميز العمل بقصة مشوقة وأداء قوي من أبطاله.

وأوضح الشعشاعي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، أنه شارك في العمل كضيف شرف، حيث جسّد شخصية هشام الصياد، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية كانت تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، نظرًا لتعقيدها وتركيبتها النفسية المختلفة. وأضاف أن “هشام” شخصية مادية وصولية، تسعى دائمًا لتحقيق مصالحها الخاصة بأي وسيلة، وهو ما تطلب منه مجهودًا كبيرًا في التحضير لفهم أبعادها وتقديمها بشكل مقنع.

وأكد الفنان أن ظهوره في “الكينج” كان تجربة مميزة على المستوى الفني، خاصة في ظل التعاون مع فريق عمل يضم نخبة من النجوم، وهو ما ساعده على تقديم أداء قوي رغم قصر مساحة الدور. كما أشار إلى أن العمل مع النجم محمد إمام كان تجربة ثرية، لما يتمتع به من طاقة إيجابية وروح تعاون داخل موقع التصوير.

واختتم شريف الشعشاعي حديثه بالتأكيد على سعادته بردود فعل الجمهور تجاه الشخصية، معتبرًا أن النجاح الحقيقي لأي فنان هو وصول أدائه إلى المشاهد وترك تأثير لديه، حتى وإن كان الظهور في إطار ضيف شرف. كما أعرب عن سعادته بالعمل مع جميع أعضاء فريق العمل.

مسلسل “الكينج” ضم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، سامي مغاوري، كمال أبو ريه، حجاج عبدالعظيم، انتصار، عماد رشاد، بسنت شوقي، لبنى ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفى البنا.

العمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وإخراج شيرين عادل.