سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

صعدت أسعار الدرهم الإماراتي في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وتعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مستثمر في مصر.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 8-4-2026:

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 8-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.89جنيه.

سعر البيع: 14.92 جنيه.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC اليوم الأربعاء 8-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.88جنيه.

سعر البيع: 14.91 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء 8-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.88جنيه.

سعر البيع: 14.91 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 8-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.86جنيه.

سعر البيع: 14.90 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 8-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.86جنيه.

سعر البيع: 14.90 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء 8-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.86جنيه.

سعر البيع: 14.90 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول اليوم الأربعاء 8-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.86جنيه.

سعر البيع: 14.90 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدوليCIB اليوم الأربعاء 8-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.86جنيه.

سعر البيع: 14.91 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 8-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.82جنيه.

سعر البيع: 14.89 جنيه.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم الأربعاء 8-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.78جنيه.

سعر البيع: 14.91 جنيه.

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 8-4-2026 عند :

سعر الشراء:14.88 جنيه.

سعر البيع:14.92 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

14.89جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

14.89 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

14.88 جنيه.