أقل سعر بيع للدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

صعدت أسعار الدرهم الإماراتي في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وتعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مستثمر في مصر.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأثنين 23 مارس 2026 مقابل الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين 23-3-2026:

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الإثنين 23-3-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.25جنيه.

سعر البيع: 14.28 جنيه.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC اليوم الإثنين 23-3-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.24جنيه.

سعر البيع: 14.27 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الإثنين 23-3-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.23جنيه.

سعر البيع: 14.26 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الإثنين 23-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.22جنيه.

سعر البيع: 14.26 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الإثنين 23-3-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.22جنيه.

سعر البيع: 14.26 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الإثنين 23-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.22جنيه.

سعر البيع: 14.26 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدوليCIB اليوم الإثنين 23-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.22جنيه.

سعر البيع: 14.27 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول اليوم الإثنين 23-3-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.22جنيه.

سعر البيع: 14.26 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الإثنين 23-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.18جنيه.

سعر البيع: 14.25 جنيه.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم الإثنين 23-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 14.14جنيه.

سعر البيع: 14.26 جنيه.

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الإثنين 23-3-2026 عند :

سعر الشراء:14.24 جنيه.

سعر البيع:14.26 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

14.23جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

14.26 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

14.24 جنيه.