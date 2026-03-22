متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم

تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر يوم الأربعاء الماضي، آخر يوم عمل قبل إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك ليسجل 161.94جنيه.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 22 مارس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:170.62جنيه.

سعر البيع:171.03 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتى اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:168.77جنيه.

سعر البيع:172.62جنيه.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 22-3-2026 عند:

سعر الشراء:168.58جنيه.

سعر البيع:171.13جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:168.05جنيه.

سعر البيع:170.58جنيه.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الأحد 22-3-2026 عند :

سعر الشراء:168.74 جنيه.

سعر البيع:170.85جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:165.55جنيه.

سعر البيع:170.75جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الكويت الوطني اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:165.27جنيه.

سعر البيع: 172.38 جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 22-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:164.57جنيه.

سعر البيع:171.27 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:162.56جنيه.

سعر البيع:170.78 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:158.45جنيه.

سعر البيع:171.77 جنيه.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 22-3-2026 عند :

سعر الشراء:170.52جنيه.

سعر البيع:171.03 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم الأحد

170.63 جنيه للشراء.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد

161.94جنيه.