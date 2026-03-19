قبل ختام تعاملات اليوم.. العملات العربية ثابتة في السوق الرسمي.. الريال السعودي يسجل 13.95 جنيه والدينار الكويتي بـ170.5 جنيه

سجلت أسعار العملات العربية استقراراً في مواجهة الجنيه مع ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 19-3-2026 على مستوى السوق الرسمية.

العملات العربية ثابتة

مع آخر يوم عمل في البنوك مساء أمس الأربعاء والتي سجلت استقرارا في سعر كافة العملات العربية داخل الجهاز المصرفي بالتزامن مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.95 جنيهًا للشراء و 13.96 جنيهًا للبيع .

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 170.52 جنيهًأ للشراء و 171.02 جنيهًأ للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.23 جنيهًا للشراء و14.27 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني 138.28 جنيهًا للشراء و 138.93 جنيهًا للبيع.

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني 135.8 جنيهًا للشراء و 136.19 جنيها.

الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 14.28 جنيها للشراء و 14.36 جنيهًا للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 73.64 جنيهًا للشراء و 7405 جنيهًا للبيع.