الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدينار الكويتي يحافظ على استقراره مع إجازة البنوك وقرار الفيدرالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 19 مارس، بالتزامن مع أول أيام الإجازة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

ويأتي هذا الاستقرار بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير خلال اجتماعه أمس، ما انعكس على حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، خاصة مع توقف التعاملات الرسمية داخل البنوك المصرية خلال فترة الإجازة.

وسجل الدينار الكويتي استقرارًا عند آخر مستوياته التي حققها في ختام تعاملات أمس الأربعاء 18 مارس، دون أي تحركات تُذكر وجاء اليوم كالتالي:


سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

168.1 جنيه للشراء

170.7 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

168.7 جنيه للشراء

171.2 جنيه للبيع


سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

165.1 جنيه للشراء

171.7 جنيه للبيع


سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)

167.4 جنيه للشراء

170.8 جنيه للبيع


سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

166.7 جنيه للشراء

171.3 جنيه للبيع


سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

168.73 جنيه للشراء

 170.84 جنيه للبيع


سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
168.51 جنيه للشراء

171.37 جنيه للبيع


أعلى وأقل سعر للدينار الكويتي اليوم:

وقد جاء أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم في بنك قناة السويس عند مستوى 168.73 جنيه، بينما سجل أقل سعر للشراء في بنك الإسكندرية عند 165.1 جنيه


 

الام المثالية بالشرقية
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
