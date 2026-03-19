الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم، الخميس، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والريال القطري، في البنوك وخلال التعاملات المصرفية.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

شراء: حوالي 14.00 جنيها.

بيع: حوالي 14.03 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك

البنك الأهلي المصري: 14.01 / 14.04 جنيه تقريبًا.

بنك مصر: 14.01 / 14.04 جنيه تقريبًا.

بنك القاهرة: 13.99 / 14.02 جنيه تقريبًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): 14.02 / 14.05 جنيه تقريبًا.

بنك QNB مصر: 13.98 / 14.02 جنيه تقريبًا.

كريدي أجريكول: 13.98 / 14.02 جنيه تقريبًا.

بنك الإسكندرية: 14.01 / 14.04 جنيه تقريبًا.


سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

شراء: حوالي 171.10 جنيه.

بيع: حوالي 171.60 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

البنك الأهلي المصري: 171.20 / 171.80 جنيه تقريبًا.

بنك مصر: 171.20 / 171.80 جنيه تقريبًا.

بنك القاهرة: 171.00 / 171.60 جنيه تقريبًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): 171.30 / 171.90 جنيه تقريبًا.

بنك QNB مصر: 170.90 / 171.50 جنيه تقريبًا.

كريدي أجريكول: 170.90 / 171.50 جنيه تقريبًا.

بنك الإسكندرية: 171.10 / 171.70 جنيه تقريبًا.

سعر الريال القطري

سعر شراء للريال القطري بلغ 14.28 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 14.36 جنيه مصري. 

كما استقر سعر الريال في البنك الأهلي المصري عند 13.27 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

البنك الأهلي المصري: 69.40 / 69.60 جنيه تقريبًا.

بنك مصر: 69.40 / 69.60 جنيه تقريبًا.

بنك القاهرة: 69.35 / 69.55 جنيه تقريبًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): 69.42 / 69.62 جنيه تقريبًا.

بنك QNB مصر: 69.30 / 69.50 جنيه تقريبًا.

كريدي أجريكول: 69.32 / 69.52 جنيه تقريبًا.

بنك الإسكندرية: 69.40 / 69.60 جنيه تقريبًا.

سعر اليورو في البنوك

البنك الأهلي المصري: 59.95 / 60.10 جنيه تقريبًا.

بنك مصر: 59.95 / 60.10 جنيه تقريبًا.

بنك القاهرة: 59.90 / 60.05 جنيه تقريبًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): 59.97 / 60.12 جنيه تقريبًا.

بنك QNB مصر: 59.88 / 60.03 جنيه تقريبًا.

كريدي أجريكول: 59.89 / 60.04 جنيه تقريبًا.

بنك الإسكندرية: 59.95 / 60.10 جنيه تقريبًا.

سعر الريال السعودي سعر الدينا الكويتي سعر الدرهم الإماراتي سعر الريال امام الجنيه سعر الدينار في البنوك

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

الدعاء

دعاء آخر ليلة في رمضان .. كلمات فيها العجب تفتح الأبواب المغلقة

ميسي

ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لمواجهة جواتيمالا الودية قبل كأس العالم 2026

حمدي

ممدوح عيد : سلامة وصحة لاعبي بيراميدز أهم من أي مباراة

إبراهيم محمد

بعد جراحة الصليبي .. إبراهيم محمد لاعب شباب الأهلي يبدأ التأهيل الأسبوع المقبل

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

