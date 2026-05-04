فن وثقافة

نور محمود لـ«صدى البلد»: شخصية شريف في “كان يا ما كان” كانت تحديًا

أوركيد سامي

كشف الفنان نور محمود تفاصيل مشاركته في مسلسل «كان يا ما كان»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026، مؤكدًا أن التجربة كانت مختلفة ومميزة بالنسبة له، خاصة في ظل طبيعة الشخصية التي قدمها رغم ظهوره كضيف شرف.

وقال نور محمود في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»: «قدمت خلال المسلسل شخصية “شريف”، وهو الحبيب السابق لداليا قبل زواجها، التي جسدتها الفنانة يسرا اللوزي، وكانت شخصية مركبة وتحمل أبعادًا نفسية معقدة، وهو ما جعلها تحديًا حقيقيًا بالنسبة لي».

وأضاف: «كنت متوقع إن الشخصية تثير جدلًا، وده بالفعل حصل بعد عرض العمل، لأن “شريف” مش شخصية تقليدية، وردود الفعل كانت متنوعة بين التعاطف والرفض، وده في حد ذاته نجاح لأي ممثل».

وأوضح أن العمل ناقش قضية مهمة بشكل إنساني، قائلًا: «المسلسل تناول فكرة الطلاق وتأثيره على الزوجين والمحيطين بيهم بشكل هادئ وقريب من الواقع، وده من الحاجات اللي شدتني للمشاركة فيه من البداية».

وعن مشاركته كضيف شرف، أكد: «لم أتردد  لحظة في قبول الدور، بالعكس كنت متحمسا جدًا، خاصة إن العمل جمعني بالفنان ماجد الكدواني، اللي بقدره جدًا على المستوى الإنساني والفني، وكمان يسرا اللوزي اللي سبق واشتغلنا مع بعض قبل كده».

وتابع: «كمان كان مهم بالنسبة لي التعاون مع المخرج كريم العدل، والكاتبة شيرين دياب، لأن عندهم رؤية مختلفة في تقديم الدراما الإنسانية».

وأشار نور محمود إلى أن ردود الفعل التي تلقاها بعد عرض المسلسل كانت دافعًا مهمًا له، مضيفًا: «اتبسطت جدًا من تفاعل الجمهور مع الشخصية، حتى الناس اللي كرهت “شريف” كانت شايفة إنه حقيقي ومقنع، وده شيء مهم بالنسبة لي كممثل».

واختتم حديثه قائلًا: «أنا دايمًا باختار أدواري على أساس قوة الورق وتأثير الشخصية، ومش فارق معايا حجم الدور قد ما يفرق معايا إنه يسيب بصمة، وده اللي حاولت أقدمه في “كان يا ما كان”».

أبطال مسلسل كان ياما كان

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.

