نور محمود: مسلسل اللون الأزرق تجربة إنسانية مميزة.. فيديو

عبّر الفنان نور محمود عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حققها مسلسل “اللون الأزرق” منذ عرضه، مؤكدًا أن العمل يمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية، لما يحمله من رسالة إنسانية عميقة.

وقال نور محمود، لت صدى البلد، إن المسلسل لا يقتصر على كونه عملًا دراميًا، بل يقدم تجربة مختلفة تسلط الضوء على قضية في المجتمع، وهي التوحد، مشيرًا إلى أن العمل يناقش كيفية التعامل مع هذه الحالة بشكل واقعي، ويهدف إلى زيادة الوعي.

وأكد أن أكثر ما أسعده هو تفاعل الجمهور مع العمل، حيث تلقى العديد من الرسائل التي تشيد بطريقة تناول المسلسل للقضية، معتبرًا ذلك أكبر نجاح يمكن أن يحققه أي عمل فني.

كما أشاد نور محمود بالتعاون مع فريق العمل، موضحًا أن الكواليس كانت مليئة بروح الحب والدعم المتبادل، وهو ما انعكس بشكل واضح على جودة العمل النهائي، مضيفًا أن النجاح الذي تحقق هو نتيجة مجهود جماعي شارك فيه جميع أفراد الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تقديم أعمال فنية تحمل رسائل إنسانية هادفة،

"اللون الأزرق" هو مسلسل درامي اجتماعي مصري تم عرضه في رمضان 2026، من بطولة جومانا مراد وأحمد رزق. تدور أحداثه حول عائلة تواجه تحديات كبيرة في علاج ابنهم المصاب بطيف التوحد، ويسلط الضوء على صراع الأم النفسي (جومانا مراد) ومواجهة المجتمع، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.



