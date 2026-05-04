الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تحذير من الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية ومناطق بالشمال

إسلام خالد

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد اليوم الإثنين الموافق 4 مايو بحالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية على بعض المناطق.

طقس اليوم 

وتشير خرائط الطقس إلى تدفق السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون غزيرة أحيانًا على فترات متقطعة.

كما أوضحت التوقعات أن فرص سقوط الأمطار تمتد تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار لتشمل مناطق من شمال الوجه البحري، مع استمرار وجود سحب منخفضة تؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق الساحلية.

وتؤكد الهيئة أن هذه الحالة الجوية تأتي ضمن التقلبات الطبيعية لفصل الربيع، مع متابعة مستمرة للتغيرات في خرائط الطقس وإصدار تحديثات فورية حال حدوث أي تطورات.

وتناشد الهيئة المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء فترات سقوط الأمطار، واتباع تعليمات السلامة المرورية، وتجنب التواجد في أماكن تجمع المياه أو أسفل اللوحات المعدنية والأشجار وقت نشاط الرياح أو سقوط الأمطار.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
العاصمة الجديدة 26 13
6 أكتوبر 25 13
بنها 23 14
دمنهور 22 14
وادي النطرون 23 13
كفر الشيخ 21 14
بلطيم 20 15
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 21 15
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 25 16
السويس 27 16
العريش 20 14
رفح 21 13
رأس سدر 25 15
نخل 26 14
كاترين 22 09
الطور 28 16
طابا 25 14
شرم الشيخ 28 18
الغردقة 26 17
الإسكندرية 20 15
العلمين 20 15
مطروح 19 14
السلوم 18 13
سيوة 25 13
رأس غارب 28 19
سفاجا 29 19
مرسى علم 30 22
شلاتين 32 23
حلايب 30 22
أبو رماد 30 22
مرسى حميرة 31 21
أبرق 31 22
جبل علبة 31 22
رأس حدربة 30 22
الفيوم 25 14
بني سويف 25 13
المنيا 26 13
أسيوط 26 14
سوهاج 28 16
قنا 29 17
الأقصر 31 18
أسوان 32 18
الوادي الجديد 29 18
أبوسمبل 36 19

