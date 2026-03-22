في ثالث أيام عيد الفطر.. تعرف على سعر الريال السعودي في مصر

صعدت أسعار الريال السعودي في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر لارتباطها بمواسم الحج والعمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودى ثالث أيام عيد الفطر المبارك اليوم الأحد 22 مارس 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأحد 22-3-2026:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 22-3-2026 نحو:

سعر الشراء: 13.94جنيه.

سعر البيع: 13.96 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.92جنيه.

سعر البيع:12.95 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 22-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.91جنيه.

سعر البيع:13.95 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأحد 22-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.89جنيه.

سعر البيع:13.95 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصراليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.89جنيه.

سعر البيع:13.95 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد 22-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.89جنيه.

سعر البيع:13.95 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.86جنيه.

سعر البيع:13.96 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.86جنيه.

سعر البيع:13.96 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.83جنيه.

سعر البيع:13.95 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 22-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.48جنيه.

سعر البيع:13.97جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 22-3-2026 عند :

سعر الشراء:13.93 جنيه.

سعر البيع:13.96 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

13.94جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

13.93 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد

13.90 جنيه.