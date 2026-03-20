أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 20-3-2026

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك المحلية، مع تباين بسيط بين البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم

HSBC: 13.930 جنيه للشراء و13.960 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 13.926 جنيه للشراء و13.965 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 13.926 جنيه للشراء و13.952 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 13.920 جنيه للشراء و13.947 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.918 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.918 جنيه للشراء و13.948 جنيه للبيع

بنك مصر: 13.892 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 13.892 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 13.870 جنيه للشراء و13.962 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 13.860 جنيه للشراء و13.950 جنيه للبيع

بنك البركة: 13.845 جنيه للشراء و13.941 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 13.838 جنيه للشراء و13.928 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني (NBK): 13.786 جنيه للشراء و14.096 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 13.582 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع

وتظهر البيانات استمرار استقرار الريال السعودي حول مستويات 13.8–13.9 جنيه في معظم البنوك، مع تسجيل أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني عند 14.096 جنيه.