أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 20-3-2026

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك المحلية، مع تباين بسيط بين البنوك الحكومية والخاصة.
سعر الريال السعودي اليوم
HSBC: 13.930 جنيه للشراء و13.960 جنيه للبيع
البنك المركزي المصري: 13.926 جنيه للشراء و13.965 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي: 13.926 جنيه للشراء و13.952 جنيه للبيع
QNB الأهلي: 13.920 جنيه للشراء و13.947 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 13.918 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.918 جنيه للشراء و13.948 جنيه للبيع
بنك مصر: 13.892 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 13.892 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 13.870 جنيه للشراء و13.962 جنيه للبيع
كريدي أجريكول: 13.860 جنيه للشراء و13.950 جنيه للبيع
بنك البركة: 13.845 جنيه للشراء و13.941 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 13.838 جنيه للشراء و13.928 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني (NBK): 13.786 جنيه للشراء و14.096 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي: 13.582 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع
وتظهر البيانات استمرار استقرار الريال السعودي حول مستويات 13.8–13.9 جنيه في معظم البنوك، مع تسجيل أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني عند 14.096 جنيه.