أعلى سعر للريال السعودي اليوم مقابل الجنيه مع اقتراب عيد الفطر

تزامناً مع أول أيام الأجازة الرسمية للبنوك اليوم الخميس ١٩ مارس ٢٠٢٦، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم دون تغيير يذكر.

وقد جاء أعلى سعر للريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث وصل إلى 13.93 جنيهاً للشراء و 13.96 جنيهاً للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم عند آخر تحديث وصل له في ختام تعاملات يوم أمس الأربعاء بالبنوك.

وقد استقر اليوم سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.92 جنيهاً للشراء و 13.95 جنيهاً للبيع.

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري استقرارا عند 13.89 جنيهًا للشراء، 13.95جنيهًا للبيع

كما سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، حوالي 13.89 جنيهًا للشراء، 13.95 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة استقرارًا عند 13.89 جنيهًا للشراء، 13.95 جنيهًا للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026.