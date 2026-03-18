سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 مارس داخل البنوك العاملة في مصر وذلك بعد تحركات محدودة خلال الأيام الماضية وسط متابعة مستمرة من جانب المواطنين خاصة مع ارتباطه بمواسم السفر والعمرة.

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.92 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع بينما بلغ في البنك الأهلي المصري حوالي 13.89 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر استقر عند مستوى 13.89 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع كما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.95 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند حوالي 13.89 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

ويرتبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بعدة عوامل من بينها تحركات أسعار النفط العالمية باعتبارها مؤثرا رئيسيا على الاقتصاد السعودي إلى جانب تقلبات الأسواق المالية العالمية كما تؤثر معدلات العرض والطلب داخل السوق المحلي وحجم تحويلات المصريين العاملين في السعودية بشكل واضح على حركة العملة خاصة خلال مواسم السفر وزيادة النشاط الاقتصادي بين البلدين.