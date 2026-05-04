الأهلي يدرس إعارة محمد شريف نهاية الموسم

كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يدرس خلال الفترة الحالية فكرة إعارة مهاجم الفريق محمد شريف بنهاية الموسم، في ظل بحث الجهاز الفني عن زيادة فرص مشاركته واكتساب مزيد من الخبرات.

وأوضح أن هناك اتجاهًا داخل النادي لمناقشة العروض المقدمة للاعب، مع ترجيح خروجه على سبيل الإعارة حال الاستقرار على ذلك في نهاية الموسم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه إنبي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ضد إنبي عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.