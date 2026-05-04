شبانة: إمام عاشور بيربط تروس الأهلي.. ومسؤول في النادي أكد عدم رحيله

أكد الإعلامي محمد شبانة أن فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة يعكس الفارق الفني الواضح بين الفريقين، رغم تراجع مستوى الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "الأهلي كسب الزمالك وقلب الطاولة، وحقق الفوز بثلاثية مع الرأفة، رغم أن أداءه لم يكن في أفضل حالاته مؤخرًا".

وتابع:" لا يجب أن نقسو على الزمالك، لأن الفارق الفني بين الفريقين كبير، والأهلي فاز بنسبة لا تتجاوز 40% من مستواه".

وأضاف: "بمجرد حصول إمام عاشور على فرصته في وسط الملعب، ظهر الفريق بشكل مختلف تمامًا، ولذلك أتعجب من الأصوات التي تطالب برحيله، لأنه اللاعب الوحيد القادر على تحريك الفريق وهو بيربط تروس الفريق".

وتابع: "إمام عاشور هو العنصر الذي يمنح الحيوية للاعبين مثل أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه، وهذا ما ظهر بوضوح في مباراة القمة، ومن وجهة نظري، هو اللاعب الوحيد في الأهلي الذي يستحق القيمة المالية التي يحصل عليها".

وأشار شبانة إلى أن والد اللاعب خرج مؤخرًا وأكد بقاء نجله داخل صفوف الأهلي، مضيفًا: "تواصلت مع مسؤول كبير داخل النادي الأهلي، وأكد لي أن إمام عاشور لن يرحل".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إمام عاشور يمثل النسخة الحديثة من عبد الله السعيد في أفضل فتراته، لما يملكه من قدرة على صناعة الفارق داخل الملعب".