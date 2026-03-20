سعر الدرهم الإماراتي يرتفع أمام الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي ارتفاعًا في معظم البنوك المصرية اليوم، مع تجاوز مستويات 14.2 جنيه للشراء في عدد من البنوك الكبرى، وفق أحدث البيانات المصرفية.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم

HSBC: 14.240 جنيه للشراء و14.270 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 14.237 جنيه للشراء و14.264 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 14.235 جنيه للشراء و14.279 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 14.231 جنيه للشراء و14.259 جنيه للبيع

بنك البركة: 14.224 جنيه للشراء و14.253 جنيه للبيع

بنك مصر: 14.223 جنيه للشراء و14.264 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 14.223 جنيه للشراء و14.264 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 14.214 جنيه للشراء و14.264 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 14.211 جنيه للشراء و14.257 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 14.194 جنيه للشراء و14.237 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 14.170 جنيه للشراء و14.260 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني (NBK): 14.083 جنيه للشراء و14.401 جنيه للبيع

ويظهر أن أعلى سعر للبيع سجله بنك الكويت الوطني عند 14.401 جنيه، بينما استقرت أغلب البنوك الكبرى حول مستويات 14.23–14.27 جنيه.