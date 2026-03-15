«مخازن الكويتية» تحقق 73 مليون درهم من حصتها في «أجيلتي جلوبال»

أعلنت شركة مخازن للمخازن العمومية المدرجة في بورصة الكويت أن حصتها البالغة 25% في شركة Agility Global ستدرّ عليها نحو 73 مليون درهم إماراتي (حوالي 6 ملايين دينار كويتي) أرباحًا نقدية خلال النصف الأول من العام، بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.

وأضافت الشركة في افصاح لبورصة الكويت أن هناك إمكانية لتوزيع أرباح مماثلة خلال النصف الثاني من العام، رهناً بموافقة مجلس إدارة Agility Global، مؤكدة أن هذه النتائج ستظهر في حساباتها وفق المعايير المالية الدولية.

أرباح "مخازن" الكويتية الفصلية

وفي وقت سابق، قفزت الأرباح الصافية العائدة للمساهمين لشركة مخازن الكويتية "أجيليتي للمخازن العمومية" سابقاً بنسبة 718% إلى 82.6 مليون دينار في الربع الثالث من 2025 على أساس سنوي.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى تسجيل 138 مليون دينار في الربع الثالث من العام، نتيجة خروج شركة "أجيليتي غلوبال بي إل سي" من القوائم المالية المجمّعة لشركة "مخازن" وإعادة تصنيفها كشركة زميلة.

وساهم هذا المكسب غير النقدي غير المتكرر في تعويض بعض الخسارة المحاسبية غير المتكررة المسجلة في الربع الثاني 2025.