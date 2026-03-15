البتلو بـ420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 15 مارس 2026

يولي المواطنون في مصر اهتمامًا يوميًا بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة في ظل التأثيرات المستمرة لتقلبات أسعار الطاقة والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال تعاملات اليوم الأحد، شهدت الأسواق المحلية تباينًا في الأسعار من منطقة إلى أخرى، بما يعكس حجم المعروض وتكاليف النقل وهوامش الربح لدى التجار، وفقًا لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في مصر

حافظت أسعار اللحوم الحمراء على استقرار نسبي اليوم في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة، وسجلت الأصناف الرئيسية الأسعار التالية:

الكندوز الكبير: نحو 360 جنيهًا للكيلو.

الكندوز: حوالي 410 جنيهات للكيلو.

الكندوز المتوسط: نحو 350 جنيهًا للكيلو.

اللحم البتلو: قرابة 420 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضأن: حوالي 420 جنيهًا للكيلو.

اللحم الجملي: نحو 300 جنيه للكيلو.

السجق البلدي: حوالي 225 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 15 مارس 2026

اللحم الضأن في منافذ الزراعة: نحو 350 جنيهًا للكيلو.

اللحم المفروم: حوالي 230 جنيهًا للكيلو.

الكبدة: نحو 250 جنيهًا للكيلو.

اللحوم البلدي الطازجة: قرابة 280 جنيهًا للكيلو.

وش الفخدة: حوالي 300 جنيه للكيلو.

الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو.

عرق الفلتو: يقارب 350 جنيهًا للكيلو.