أخبار البلد

بأسعار مخفضة| ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية قبل العيد.. خطة شاملة من وزارة الزراعة

السلع الأساسية
السلع الأساسية
شيماء مجدي

مع اقتراب عيد الفطر لعام 2026، أعلنت وزارة الزراعة عن استعداداتها المكثفة لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتخفيف الأعباء على الأسر في ظل زيادة الاستهلاك خلال المواسم.

وفي إطار هذه الاستعدادات، قامت الوزارة بضخ كميات كبيرة من المنتجات عبر منافذها الثابتة والمتنقلة، لتغطية جميع أنحاء الجمهورية وضمان وصول السلع للمواطنين في الوقت المناسب وبأسعار تنافسية.

وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، إن الخطة تشمل توفير اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث يصل سعر اللحوم المجمدة إلى نحو 250 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح أسعار اللحوم الطازجة بين 270 و300 جنيه للكيلو. وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على توفير البيض والسكر والخضروات وعدد من السلع الأساسية الأخرى بأسعار مناسبة، إلى جانب الأسماك الطازجة والمملحة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 20 و30% عن الأسعار الخارجية.

وأشار جاد خلال تصريحات ل "صدي البلد " إلى أن الوزارة تكثف تواجدها في الشارع خلال المواسم ذات الطلب المرتفع، مثل رمضان وعيد الفطر، من خلال سيارات متنقلة تجوب الميادين العامة والمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، بالإضافة إلى التواجد أمام المصالح الحكومية والمرافق التي تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.


وأكد المتحدث الإعلامي أن دور الوزارة لا يقتصر على توفير السلع بأسعار مناسبة فحسب، بل يمتد إلى الحفاظ على توازن الأسواق ومنع أية ممارسات احتكارية، مع تشديد الرقابة على جودة المنتجات المعروضة، بالتعاون مع وزارة التموين لضمان ضبط الأسعار وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على عدة قطاعات تابعة لها، من بينها قطاع الإنتاج، والزراعة المحمية، والإدارة المركزية للمحطات، بالإضافة إلى مركز البحوث الزراعية، لضمان ضخ كميات كبيرة من السلع خلال المواسم المختلفة، بما يساهم في زيادة المعروض وتحقيق الاستقرار السعري.

وأشار جاد إلى أن الاستعدادات بدأت مبكرًا قبل حلول شهر رمضان، من خلال تجهيز المنتجات اللازمة وطرحها داخل معارض “أهلًا رمضان”، والتي يتم التحضير لها منذ بداية العام لضمان توافر كميات مناسبة بأسعار مخفضة، لضمان تغطية احتياجات المواطنين طوال الموسم.

وأكد أن الاستراتيجية الشاملة للوزارة تهدف إلى الجمع بين توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضمان استقرار الأسواق، وتحقيق الرقابة الفعّالة على الجودة والأسعار، لضمان تجربة شراء آمنة ومريحة للمواطنين خلال أيام العيد.

منع إجازات الأطباء البيطريين

كما أوضح انه تم منع إجازات الأطباء البيطريين لتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق خاصة على أسواق الأسماك .

عيد الفطر وزارة الزراعة السلع الغذائية الأعباء الأسر

بالصور

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

