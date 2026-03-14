ليه ميلعبش بالنهار.. شوقي السعيد ينتقد توقيت مباريات الأهلي

أثار شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، الجدل بتصريحات جديدة حول مواعيد مباريات الأهلي وأداء الفريق في المباريات التي تلعب نهارًا.

وقال شوقي السعيد خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة الشمس 2: ما السبب وراء عدم خوض الأهلي مباريات في الساعة الخامسة مساءً على غرار باقي الفرق.

وأضاف أن الأهلي لا يجيد اللعب نهارًا مقارنة بأدائه في المباريات المسائية، موضحًا أن اختلاف التوقيتات يؤثر على مستوى بعض الفرق وطريقة تعاملها مع مجريات اللقاء.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن خوض المباريات في مواعيد متنوعة يعد عنصرًا مهمًا في تقييم قوة الفرق وقدرتها على التأقلم مع مختلف الظروف، مشددًا على أن الجماهير تنتظر مشاهدة جميع الأندية في توقيتات متقاربة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.