أحمد شوبير يهنئ رجال يد النادي الأهلي بعد الفوز على نادي الزمالك ويتحدث عن اجتهادات أسماء قطاع الكرة

حرص الإعلامي أحمد شوبير على تهنئة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بعد فوزه على غريمه نادي الزمالك وتصدره جدول الدوري.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبروك لرجال كرة اليد فوز هام على نادي الزمالك وتصدر الدوري بجدارة، وتهنئة خاصة للرائع عبد الرحمن حميد».

كما تطرق شوبير في منشوره إلى ما يتردد مؤخرًا حول الأسماء المرشحة للعمل داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حتى الآن مجرد اجتهادات.

وأضاف: «في اجتهادات كتير قوي في الأسماء المرشحة للعمل في قطاع الكرة في الأهلي الفترة القادمة، طبعًا كلها أسماء محترمة، ولكن اعتقادي أنها كلها تخمينات وتوقعات لا تصل إلى مستوى الأخبار الصحيحة.. أنا هنا أتوقع فقط وليس لدي معلومة»