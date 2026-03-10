قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام النسخة الثانية من دوري كرة اليد لمراكز الشباب

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام

شهد جوهر نبيل ،  وزير الشباب والرياضة،  وبحضور كلاً  من محافظ  الجيزة  الدكتور أحمد الأنصاري و الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح محافظ القليوبية ،  ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد خالد فتحي والدكتور كمال درويش ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ختام النسخة الثانية  من دوري كرة اليد  لمراكز الشباب، والذي نظمته الوزارة وبالتعاون مع  الاتحاد  المصري لكرة اليد والاتحاد المصري للفاعليات  الرياضية .

وأُقيمت المباراة النهائية والحفل الختامي والذي تم إقامته  بصالة حسن مصطفي بمدينة ٦ اكتوبر بمحافظة الجيزة   بين محافظة القاهرة والقليوبية في مباراة شهدت حضور وتفاعل جماهيري كبير ومميز وانتهي اللقاء   بتتويج محافظة القليوبية بالبطولة بعد فوزها بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

وأوضح جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة ان النسخة الثانية من دوري كرة اليد لمراكز الشباب قد شهدت ظهور  العديد من العناصر المميزة والتي من الممكن ان تمثل مستقبلاً اضافة للمنتخبات القومية وهو  الهدف الذي نسعي لتحقيقه من اقامة تلك المسابقات  .

وأكد محافظ الجيزة  أهمية هذه المسابقات الرياضية كمتنفس للشباب وتفريغ طاقاتهم بطريقة إيجابية فضلاً عن إظهار المواهب المتميزة مشيداً بالاداء الرياضي المتميز للاعبين والذي عكس مدى التطور الذى وصل له دوري مراكز الشباب خلال النسخة الحالية متمنياً لكافة الفرق دوام التوفيق لما للرياضة من اهمية فى بناء وتنمية القدرات البدنية والذهنية للشباب.

وأشاد المحافظ بالمجهودات التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة وحرصها على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب ولتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية نحو توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.

وشهدت  المباراة النهائية أجواء حماسية وتشجيع جماهيري كبير من  اعضاء مراكز الشباب ، كما شهدت  المباراة  تشجيع قوي من الجماهير طوال شوطي اللقاء الذي جاء في أحداثه مثيراً وممتعاً.

وشارك في النسخة الثانية  لدوري مراكز الشباب لكرة اليد مشاركة  "٢٤ " محافظة  ، و" ٢٠٠٠"  من اللاعبين ، يمثلون  " ١٣٣ " مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية .

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة كرة اليد وزير الشباب وزير الرياضة

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ملتقى الفكر الإسلامي يناقش فلسفة الصيام وأثرها في ارتقاء الروح وتوازن الجسد

ملتقى الفكر الإسلامي يناقش فلسفة الصيام وأثرها في ارتقاء الروح وتوازن الجسد

صلاة التهجد

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها؟

شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي

في ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي.. 14 عاما على كرسي المشيخة.. إمام الوسطية جمع بين العلم والعدل.. أنقذ منصب الإفتاء من الإلغاء..ودفن بالبقيع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد