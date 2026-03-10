وزير الرياضة يشهد ختام النسخة الثانية من دوري كرة اليد لمراكز الشباب

شهد جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، وبحضور كلاً من محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري و الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح محافظ القليوبية ، ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد خالد فتحي والدكتور كمال درويش ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ختام النسخة الثانية من دوري كرة اليد لمراكز الشباب، والذي نظمته الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد المصري للفاعليات الرياضية .

وأُقيمت المباراة النهائية والحفل الختامي والذي تم إقامته بصالة حسن مصطفي بمدينة ٦ اكتوبر بمحافظة الجيزة بين محافظة القاهرة والقليوبية في مباراة شهدت حضور وتفاعل جماهيري كبير ومميز وانتهي اللقاء بتتويج محافظة القليوبية بالبطولة بعد فوزها بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

وأوضح جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة ان النسخة الثانية من دوري كرة اليد لمراكز الشباب قد شهدت ظهور العديد من العناصر المميزة والتي من الممكن ان تمثل مستقبلاً اضافة للمنتخبات القومية وهو الهدف الذي نسعي لتحقيقه من اقامة تلك المسابقات .

وأكد محافظ الجيزة أهمية هذه المسابقات الرياضية كمتنفس للشباب وتفريغ طاقاتهم بطريقة إيجابية فضلاً عن إظهار المواهب المتميزة مشيداً بالاداء الرياضي المتميز للاعبين والذي عكس مدى التطور الذى وصل له دوري مراكز الشباب خلال النسخة الحالية متمنياً لكافة الفرق دوام التوفيق لما للرياضة من اهمية فى بناء وتنمية القدرات البدنية والذهنية للشباب.

وأشاد المحافظ بالمجهودات التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة وحرصها على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب ولتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية نحو توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.

وشهدت المباراة النهائية أجواء حماسية وتشجيع جماهيري كبير من اعضاء مراكز الشباب ، كما شهدت المباراة تشجيع قوي من الجماهير طوال شوطي اللقاء الذي جاء في أحداثه مثيراً وممتعاً.

وشارك في النسخة الثانية لدوري مراكز الشباب لكرة اليد مشاركة "٢٤ " محافظة ، و" ٢٠٠٠" من اللاعبين ، يمثلون " ١٣٣ " مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية .