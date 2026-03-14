توك شو | رامز للدرديري: إيه اللي انت لابسه ده..هاني رمزي: وفاة أمي كسرني..ساعة على الفطار يسلّط الضوء على جهود الطواقم الطبية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

آداب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الإسلام.. أحمد عصام فرحات يوضح



كشف الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، عن آداب استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في الإسلام، مؤكدًا أنها نعمة من الله يجب استثمارها بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وأوضح فرحات خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة صدى البلد، أن الموبايل والإنترنت ووسائل التواصل الحديثة مثل فيسبوك ويوتيوب تمثل أدوات قيمة يمكن استخدامها في التعلم وزيادة المعرفة والثقافة، بالإضافة إلى التواصل البنّاء مع الآخرين والمساهمة في التجارة والتسويق، أو التعبير عن الرأي بطريقة مسؤولة بعيدًا عن الانفلات أو الإساءة.

طرح سؤال اليوم الـ23 من مسابقة نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد



أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، طرح سؤال اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك ضمن مسابقة «نورانيات قرآنية»، التي تُقدم يوميًا للمشاهدين طوال الشهر الكريم.

وأوضح عبد الحميد، خلال برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المسابقة تأتي ضمن المبادرات الرمضانية الهادفة إلى تعزيز الوعي بعلوم القرآن الكريم وتشجيع المشاهدين على التدبر في آياته، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمشاركة والفوز بجوائز قيمة.

وأضاف أن المسابقة تطرح سؤالًا جديدًا يوميًا طوال أيام شهر رمضان، ويمكن لجميع المتابعين المشاركة والإجابة عن السؤال من خلال الرابط المخصص للمسابقة، مع تسجيل الاسم بالكامل ورقم الهاتف، للدخول في السحب اليومي على الجوائز.

جمال شعبان: الشعور بدقات يشير إلى خلل في كهرباء القلب



أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كهرباء القلب من الأشياء المعجزة، وأن الخلل في كهرباء القلب يبدأ بأن يشعر الشخص بدقات قلبه.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن القلب يعمل على مدار الساعة، وأن الشخص لا يشعر به، لكن عندما يشعر الشخص بدقات قلبه ففي هذه الحالة يكون هناك تسارع في الدقات، أو تباطؤ في الدقات، أو اختلال في إيقاع القلب، أو لخبطة في لحن القلب، وهو لحن الحياة.

رامز جلال عن الدردير: معانا النهاردة ناقد رياضي لقى الهبد بيأكل عيش فقضاها تلويش



حل الإعلامي عمرو الدردير ضيفا، مساء اليوم، في برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.

وقال رامز جلال عن عمرو الدردير: معانا النهارده ناقد رياضي كبير، وكان بيسرح بعربية فول حراتي، لقى الهبد بيأكل عيش فقضاها تلويش.

وتابع: النهارده أنا هجيبه عشان أوضع حد للمهزلة وأعرّفه الجد من الهرتلة. معانا ومعاكم اللي محدش هيقفله غيري.

هاني رمزي لـ كلم ربنا: وفاة أمي كسرتني.. وقفت عاجز قدام مرضها



تحدث الفنان هاني رمزي بتأثر شديد عن علاقته بوالدته ولحظات رحيلها، مؤكدًا أن وفاتها كانت من أصعب اللحظات في حياته، خاصة بعد معاناتها الطويلة مع المرض.

مصدر بركة ودعم كبير

وقال رمزي خلال لقائه في برنامج كلم ربنا الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عبر إذاعة الراديو 9090، إنه كان شديد الارتباط بوالدته ولم يبتعد عنها يومًا، مؤكدًا أن وجودها في حياته كان مصدر بركة ودعم كبير له.

وأوضح أن والدته أصيبت بمرض السرطان الذي انتشر في جسدها ووصل إلى العظام والكبد، مشيرًا إلى أن أكثر ما آلمه خلال تلك الفترة هو شعوره بالعجز أمام معاناتها وعدم قدرته على تخفيف آلامها.

وأضاف: «كنت بكلم ربنا وأقوله يارب ارفع عنها الألم وارحمها، لأنها كانت بتتوجع جدًا، ووصلت لمرحلة تمنيت فيها ربنا ياخدها عنده عشان ترتاح».

عاطف سالم: اغتيال الجعبري أبرز أسباب سحب مصر سفيرها من تل أبيب



قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن سحب مصر لسفيرها من تل أبيب جاء نتيجة تراكمات متعددة، وكان اغتيال القائد العام لألوية القسام أحمد الجعبري أحد الأسباب الأساسية.

عملية إبلاغ الجانب الإسرائيلي

وأوضح السفير خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية إبلاغ الجانب الإسرائيلي بالقرار تمت عبره شخصيًا، من خلال التواصل مع مساعدة وزير الخارجية ومدير إدارة مصر، بالإضافة إلى أطراف أخرى معنية، حيث أرسل عدة رسائل متتابعة لضمان وصول المعلومة بشكل رسمي ودقيق.

وأضاف: “كان ردي على الجانب الإسرائيلي أن ينتظروا لنرى تطورات الأحداث، وتم التعامل مع الموضوع بحذر شديد لتجنب تصعيد غير ضروري”.

ساعة على الفطار يسلّط الضوء على جهود الطواقم الطبية خلال شهر رمضان



قدم الإعلامي هاني النحاس حلقة استثنائية من برنامج «ساعة الفطار» ركزت على جهود الطواقم الطبية التي تواصل عملها لإنقاذ حياة المرضى، حتى في أوقات الإفطار خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هناك من يقضي هذه اللحظات في العمل لخدمة الآخرين بينما يفطر كثيرون في منازلهم مع أسرهم.

زيارة قسم الطوارئ واستعراض طبيعة العمل

وخلال البرنامج المذاع على قناة صدى البلد، التقى النحاس بعدد من الأطباء وأفراد الطاقم الطبي، واستعرض طبيعة العمل داخل قسم الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة دون توقف، نظرًا لأن كل دقيقة قد تكون فارقة في إنقاذ حياة إنسان.