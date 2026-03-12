معانا مرات النقيب اللي هنوريها أقصى درجات التعذيب.. رامز جلال يقدم الفنانة روجينا

قدم الفنان رامز جلال، مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش”، الفنانة روجينا قائلا “معانا مرات النقيب اللي هنوريها اقصى درجات التعذيب”.

ويُعد برنامج “رامز ليفل الوحش” أحد أبرز البرامج الترفيهية خلال موسم رمضان، حيث يستضيف فى كل حلقة عددًا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، الذين يتعرضون لمواقف مفاجئة ضمن قالب من المقالب المعتادة التى يقدمها رامز جلال فى برامجه السنوية.

كما أن من بين أبرز الضيوف الذين ظهروا أو من المقرر ظهورهم خلال حلقات الموسم الحالى من البرنامج: غادة عبد الرازق، وأحمد السقا، وغادة عادل، ولقاء الخميسى، وسماح أنور، وحمو بيكا، ويارا السكرى، ودينا، ومصطفى غريب، وكارولين عزمى، وأسماء جلال، وهنا الزاهد، وعمرو الدرديرى، ومروان عطية، إلى جانب عدد آخر من الشخصيات العامة.