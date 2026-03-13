عاطف سالم: اغتيال الجعبري أبرز أسباب سحب مصر سفيرها من تل أبيب

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن سحب مصر لسفيرها من تل أبيب جاء نتيجة تراكمات متعددة، وكان اغتيال القائد العام لألوية القسام أحمد الجعبري أحد الأسباب الأساسية.

عملية إبلاغ الجانب الإسرائيلي

وأوضح السفير خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية إبلاغ الجانب الإسرائيلي بالقرار تمت عبره شخصيًا، من خلال التواصل مع مساعدة وزير الخارجية ومدير إدارة مصر، بالإضافة إلى أطراف أخرى معنية، حيث أرسل عدة رسائل متتابعة لضمان وصول المعلومة بشكل رسمي ودقيق.

وأضاف: “كان ردي على الجانب الإسرائيلي أن ينتظروا لنرى تطورات الأحداث، وتم التعامل مع الموضوع بحذر شديد لتجنب تصعيد غير ضروري”.