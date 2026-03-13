قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير مثيرة من طهران.. مجتبى خامنئي نجا حتى الآن من هجومين استهدفاه
الدوري السعودي| تشكيل القادسية لمواجهة الأهلي
تشكيل الأهلي لمواجهة القادسية بالدوري السعودي
إيقاف مهاجم تشيلسي مباراة واحدة بسبب أرسنال
الخارجية الأمريكية : 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الجديد
قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان بروايات حفص وإسحاق ورويس
محمد أنور: النجاح الحقيقي في السينما ليس بالأرقام.. والجمهور هو المعيار لا شباك التذاكر
أزمة بحرية في هرمز.. تراجع العبور إلى 77 سفينة فقط خلال مارس
التموين : توريد 2.9 مليون طن قصب للصناعات التكاملية.. وإنتاج 306 آلاف طن سكر
رعب دولة الاحتلال .. إيران تقصف وسط إسرائيل برأس حربية عنقودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2026
حصيلة صادمة.. الجيش الإيراني يعلن تدمير 111 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ساعة على الفطار يسلّط الضوء على جهود الطواقم الطبية خلال شهر رمضان

جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قدم الإعلامي هاني النحاس حلقة استثنائية من برنامج «ساعة الفطار» ركزت على جهود الطواقم الطبية التي تواصل عملها لإنقاذ حياة المرضى، حتى في أوقات الإفطار خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هناك من يقضي هذه اللحظات في العمل لخدمة الآخرين بينما يفطر كثيرون في منازلهم مع أسرهم.

زيارة قسم الطوارئ واستعراض طبيعة العمل

وخلال البرنامج المذاع على قناة صدى البلد، التقى النحاس بعدد من الأطباء وأفراد الطاقم الطبي، واستعرض طبيعة العمل داخل قسم الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة دون توقف، نظرًا لأن كل دقيقة قد تكون فارقة في إنقاذ حياة إنسان.

مستشفى الشيخ زايد التخصصي: مركز رئيسي للحوادث والإصابات

وأوضح أحد أطباء الطوارئ أن القسم يعمل طوال اليوم دون انقطاع، سواء في وقت الإفطار أو غيره، مشيرًا إلى أن مستشفى الشيخ زايد التخصصي يعد من أبرز المراكز الطبية المتخصصة في استقبال حالات الحوادث والإصابات الخطيرة، خاصة الحوادث الجماعية، باعتباره مركزًا رئيسيًا للإصابات في منطقة الجيزة والمناطق المحيطة.

تجهيزات كاملة واستقبال الحالات الطارئة

وأشار الطبيب إلى أن المستشفى يستقبل أعدادًا كبيرة من الحالات يوميًا، ويضم جميع التخصصات الطبية الجراحية، إضافة إلى ثماني غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، فضلًا عن فرق متكاملة من الأطباء والتمريض وأقسام الأشعة والمعامل والصيدلة والخدمات المساعدة.

التعامل الطبي يبدأ بالتقييم المبدئي للحالات

وبيّن الطبيب أن التعامل مع المرضى يبدأ بمرحلة التقييم المبدئي فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ، حيث يتم تحديد درجة خطورة الحالة، فإذا كانت حرجة يتم نقلها مباشرة إلى غرفة الإنعاش، بينما تُحال بعض الحالات الأخرى إلى تقييم ثانٍ قبل بدء العلاج، أما مصابو الحوادث فيتم إدخالهم فورًا إلى غرف الحوادث للتعامل الطبي السريع.

مواقف صعبة وإنقاذ الأرواح

كما استعرض الطبيب بعض المواقف الصعبة التي يواجهها الفريق الطبي، مثل الحوادث الجماعية التي تتطلب التعامل مع عدد كبير من المصابين في وقت واحد، مشيرًا إلى حادث حافلة مدرسية وصل خلالها نحو 30 طفلًا مصابًا إلى المستشفى في وقت واحد، وهو ما تطلب تنسيقًا سريعًا بين جميع الأقسام لإنقاذ المصابين.

وأكد أن أكثر اللحظات تأثيرًا في عمل الأطباء هي تلك التي ينجح فيها الفريق الطبي في إنقاذ حياة مريض كان على وشك الوفاة، أو إعادة إنعاش مريض بعد توقف القلب، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تمنحهم دافعًا كبيرًا للاستمرار رغم ضغط العمل والإجهاد.

الإعلامي هاني النحاس ساعة الفطار شهر رمضان إنقاذ حياة المرضى

بالصور

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد