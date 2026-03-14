بعد استهداف السفارة.. الهجوم على أهداف أمريكية قرب مطار بغداد



أفاد مصدر امني عراقي بأن معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع على السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء .

كما أشارت مصادر أمنية عراقية إلى انه تم إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف مركزا دبلوماسيا أمريكيا قرب مطار بغداد.

أفادت تقارير إعلامية بأنه تم استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد حيث شوهد تصاعد الدخان من داخلها .

وذكرت التقارير الإعلامية أنه وعلى الفور إطلقت صفارات الإنذار من السفارة الأمريكية في بغداد بعد الهجوم.

وأشارت التقارير إلى أن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد استهدف منظومة الدفاع الجوي الخاصة بها.



ومنذ قليل ؛ أعلن فصيل عراقي مسلح تنفيذ 8 عمليات نوعية استهدفت القواعد الأمريكية في داخل العراق وخارجه خلال 24 ساعة.

