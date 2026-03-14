العراق .. استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد

محمود نوفل


أفادت تقارير إعلامية بأنه تم استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد حيث شوهد تصاعد الدخان من داخلها .

وذكرت التقارير الإعلامية أنه وعلى الفور إطلقت صفارات الإنذار  من السفارة الأمريكية في بغداد بعد الهجوم.

وأشارت التقارير إلى أن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد  استهدف منظومة الدفاع الجوي الخاصة بها.

ومنذ قليل ؛ أعلن فصيل عراقي مسلح تنفيذ 8 عمليات نوعية استهدفت القواعد الأمريكية في داخل العراق وخارجه خلال 24 ساعة.

أكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم وفاة جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود التي تحطمت في العراق يوم الخميس.

وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس" : تأكدت وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 التي تحطمت في غرب العراق".

وكان الجيش قد أعلن سابقًا عن وفاة أربعة من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن إيران استخدمت مضيق هرمز ورقة ضغط، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لا تستهدف المدنيين وستستمر واشنطن في التحقيقات بما حدث في مدرسة ميناب.

وقال وزير الحرب الأمريكي في تصريحات له: لدينا خيارات لضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك الأسلحة النووية.

وشدد وزير الحرب الأمريكي قائلا : سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما بغض النظر عما يقوله الناس.

