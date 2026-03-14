صالح جمعة يكشف موقف إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي
محمود الخطيب يؤدي مناسك العمرة بصحبة محمد مصيلحي
صناع أزمات.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على إمام عاشور وكهربا
تسارع مذهل.. فيراري تكشف أمالفي سبايدر الجديدة
لماذا يضيف بعض الطهاة الخل إلى الأرز؟.. السر الذي يجعل طعمه أفضل
ليه ميلعبش بالنهار.. شوقي السعيد ينتقد توقيت مباريات الأهلي
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الإمارات.. القبض على 10 أشخاص لنشر مقاطع مضللة على التواصل الاجتماعي
الهجوم على السفارة الأمريكية بـ بغداد تسبب في تدمير منظومة الدفاع الجوي
بصاروخ .. استهداف مهبط للطائرات داخل السفارة الأمريكية في بغداد
الأرصاد الجوية: تحسن نسبي في الرؤية بأسيوط وأمطار متوقعة بعدة مناطق
السيطرة على حريق نشب بمقطورة محملة بالقطن جنوب بورسعيد
لماذا يضيف بعض الطهاة الخل إلى الأرز؟.. السر الذي يجعل طعمه أفضل

تختلف طرق طهي الأرز من مطبخ إلى آخر، فهناك من يفضله مفلفلًا وخفيفًا، بينما يفضله آخرون طريًا ومتماسكًا. لكن هناك حيلة بسيطة يستخدمها بعض الطهاة في المطاعم والمنازل على حد سواء، وهي إضافة القليل من الخل إلى الأرز أثناء الطهي. وقد تبدو هذه الخطوة غريبة للبعض، لكنها في الحقيقة تحمل عدة فوائد تجعل الأرز أكثر جودة في الطعم والقوام. 

سر إضافة الخل إلى الأرز

إضافة كمية صغيرة من الخل إلى ماء الأرز أثناء الطهي تساعد على تحسين قوام الحبوب، حيث يعمل الخل على الحفاظ على تماسك حبات الأرز ومنعها من الالتصاق ببعضها البعض. ونتيجة لذلك يصبح الأرز مفلفلًا بشكل أفضل، وهي النتيجة التي يسعى إليها كثير من الطهاة خاصة عند تحضير الأرز الأبيض.

كما أن الخل يساهم في موازنة النكهة داخل الأرز، إذ يضيف لمسة خفيفة من الحموضة التي تعزز الطعم دون أن تكون ملحوظة بشكل مباشر.

يمنع تعجن الأرز

من أكثر المشكلات التي تواجه الكثيرين عند طهي الأرز هي أن يصبح معجنًا أو متكتلًا، خاصة إذا كانت كمية الماء غير مناسبة. لكن إضافة بضع قطرات من الخل قد تساعد على تقليل هذه المشكلة، لأن الخل يساهم في الحفاظ على شكل حبات الأرز منفصلة أثناء الطهي.

ولهذا السبب يستخدم بعض الطهاة هذه الحيلة عند إعداد كميات كبيرة من الأرز في المطاعم، حتى يظل الأرز مفلفلًا وشهيًا.

يعزز اللون والنكهة

يلاحظ بعض الطهاة أن إضافة الخل تساعد أيضًا على الحفاظ على لون الأرز الأبيض ناصعًا، خاصة إذا تم طهيه لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. كما أن الخل قد يضيف لمسة خفيفة من النكهة التي تجعل الأرز أكثر توازنًا عند تناوله مع الأطعمة المختلفة.

حيلة معروفة في بعض المطابخ العالمية

قال الشيف محمود العمدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، لا تقتصر هذه الحيلة على المطبخ العربي فقط، بل تُستخدم في العديد من المطابخ العالمية. ففي المطبخ الآسيوي على سبيل المثال، يتم استخدام الخل في تحضير بعض أنواع الأرز مثل الأرز الخاص بالسوشي، حيث يساعد الخل على تحسين الطعم والقوام.

كما يستخدم بعض الطهاة الخل عند طهي الأرز البسمتي أو الأرز طويل الحبة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

ما الكمية المناسبة من الخل؟

لا يحتاج الأرز إلى كمية كبيرة من الخل للحصول على هذه الفوائد، فغالبًا ما تكفي ملعقة صغيرة واحدة من الخل لكل كوبين من الأرز. ويُضاف الخل إلى ماء الطهي قبل وضع الأرز على النار.

ومن المهم عدم الإفراط في استخدام الخل حتى لا يؤثر على الطعم النهائي للأرز.

نصائح للحصول على أرز مفلفل

إلى جانب إضافة الخل، هناك بعض النصائح التي تساعد على طهي الأرز بشكل مثالي، منها:

غسل الأرز جيدًا قبل الطهي للتخلص من النشا الزائد
استخدام كمية مناسبة من الماء
ترك الأرز ليهدأ لبضع دقائق بعد الطهي قبل التقليب
استخدام نار هادئة أثناء الطهي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

السعودية

أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

نور هشام سليم 

بصيت في المرايا .. نور هشام سليم يكشف رد فعله بعد عملية التحول الجنسي

نتنياهو يصلي عند حائط المبكى

بعد تصريحات نتنياهو عن مجيء المسيح المخلّص .. لماذا ينتظره اليهود في ظل الحرب مع إيران؟

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

الارصاد

تحذير من "سيول" في سيناء وأمطار غزيرة بالمحافظات .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

ترشيحاتنا

طائرات الاحتلال

جيش الاحتلال يحذر الإيرانيين بضرورة إخلاء هذه المنطقة

طائرة مسيرة

الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرة مسيرة

ارشيفي

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف عددا من أهداف جيش الاحتلال

بالصور

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد