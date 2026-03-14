لماذا يضيف بعض الطهاة الخل إلى الأرز؟.. السر الذي يجعل طعمه أفضل

تختلف طرق طهي الأرز من مطبخ إلى آخر، فهناك من يفضله مفلفلًا وخفيفًا، بينما يفضله آخرون طريًا ومتماسكًا. لكن هناك حيلة بسيطة يستخدمها بعض الطهاة في المطاعم والمنازل على حد سواء، وهي إضافة القليل من الخل إلى الأرز أثناء الطهي. وقد تبدو هذه الخطوة غريبة للبعض، لكنها في الحقيقة تحمل عدة فوائد تجعل الأرز أكثر جودة في الطعم والقوام.

سر إضافة الخل إلى الأرز

إضافة كمية صغيرة من الخل إلى ماء الأرز أثناء الطهي تساعد على تحسين قوام الحبوب، حيث يعمل الخل على الحفاظ على تماسك حبات الأرز ومنعها من الالتصاق ببعضها البعض. ونتيجة لذلك يصبح الأرز مفلفلًا بشكل أفضل، وهي النتيجة التي يسعى إليها كثير من الطهاة خاصة عند تحضير الأرز الأبيض.

كما أن الخل يساهم في موازنة النكهة داخل الأرز، إذ يضيف لمسة خفيفة من الحموضة التي تعزز الطعم دون أن تكون ملحوظة بشكل مباشر.

يمنع تعجن الأرز

من أكثر المشكلات التي تواجه الكثيرين عند طهي الأرز هي أن يصبح معجنًا أو متكتلًا، خاصة إذا كانت كمية الماء غير مناسبة. لكن إضافة بضع قطرات من الخل قد تساعد على تقليل هذه المشكلة، لأن الخل يساهم في الحفاظ على شكل حبات الأرز منفصلة أثناء الطهي.

ولهذا السبب يستخدم بعض الطهاة هذه الحيلة عند إعداد كميات كبيرة من الأرز في المطاعم، حتى يظل الأرز مفلفلًا وشهيًا.

يعزز اللون والنكهة

يلاحظ بعض الطهاة أن إضافة الخل تساعد أيضًا على الحفاظ على لون الأرز الأبيض ناصعًا، خاصة إذا تم طهيه لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. كما أن الخل قد يضيف لمسة خفيفة من النكهة التي تجعل الأرز أكثر توازنًا عند تناوله مع الأطعمة المختلفة.

حيلة معروفة في بعض المطابخ العالمية

قال الشيف محمود العمدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، لا تقتصر هذه الحيلة على المطبخ العربي فقط، بل تُستخدم في العديد من المطابخ العالمية. ففي المطبخ الآسيوي على سبيل المثال، يتم استخدام الخل في تحضير بعض أنواع الأرز مثل الأرز الخاص بالسوشي، حيث يساعد الخل على تحسين الطعم والقوام.

كما يستخدم بعض الطهاة الخل عند طهي الأرز البسمتي أو الأرز طويل الحبة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

ما الكمية المناسبة من الخل؟

لا يحتاج الأرز إلى كمية كبيرة من الخل للحصول على هذه الفوائد، فغالبًا ما تكفي ملعقة صغيرة واحدة من الخل لكل كوبين من الأرز. ويُضاف الخل إلى ماء الطهي قبل وضع الأرز على النار.

ومن المهم عدم الإفراط في استخدام الخل حتى لا يؤثر على الطعم النهائي للأرز.

نصائح للحصول على أرز مفلفل

إلى جانب إضافة الخل، هناك بعض النصائح التي تساعد على طهي الأرز بشكل مثالي، منها:

غسل الأرز جيدًا قبل الطهي للتخلص من النشا الزائد

استخدام كمية مناسبة من الماء

ترك الأرز ليهدأ لبضع دقائق بعد الطهي قبل التقليب

استخدام نار هادئة أثناء الطهي.