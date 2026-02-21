قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش
لبنان.. استشهاد 9 أشخاص وسقوط 40 جريحا في الغارات الإسرائيلية على البقاع
موعد أذان الفجر ثالث يوم رمضان.. اعرف التوقيت بالضبط
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العقرب حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تكشف كل أوراقك

برج العقرب حظك اليوم السبت
برج العقرب حظك اليوم السبت
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026، مواليد برج العقرب من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر يتميزون بالقوة الداخلية والعمق والغموض. أنت لا تتحرك بخطوات عشوائية، بل تراقب بصمت وتفكر طويلًا قبل أن تتخذ قرارك. لديك قدرة فريدة على قراءة ما بين السطور، وهذا ما يمنحك أفضلية في المواقف المعقدة.

برج العقرب حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026

يوم السبت 21 فبراير 2026 يحمل لك طاقة هادئة لكنها مركّزة. قد لا يكون يومًا صاخبًا بالأحداث، لكنه مهم على مستوى التخطيط وإعادة ترتيب الأولويات. أنت اليوم بحاجة إلى السيطرة على إيقاعك الخاص، فلا تتسرع ولا تسمح لأحد أن يدفعك لاتخاذ خطوة قبل أن تكتمل رؤيتك.

نصيحة برج العقرب

لا تكشف كل أوراقك دفعة واحدة. احتفظ ببعض التفاصيل لنفسك، وامنح نفسك وقتًا كافيًا للتفكير قبل الرد أو الالتزام بأي قرار. هدوؤك اليوم هو مصدر قوتك.

مشاهير برج العقرب

من مشاهير برج العقرب، سمية الخشاب، النجم العالمي ليوناردو دي كابريو الذي يعكس عمق الشخصية وقوة الحضور، والمطربة الكبيرة فيروز التي تمثل الحس المرهف والتأثير العاطفي العميق، وهي صفات قريبة جدًا من طبيعة العقرب.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

مهنيًا، اليوم مناسب للتركيز على الأعمال التي تحتاج إلى دقة وتحليل. قد تُطلب منك مراجعة ملف حساس أو التعامل مع موضوع يتطلب سرية. أنت الشخص الأنسب لمثل هذه المهام، لأنك لا تستخف بالتفاصيل ولا تتهاون في المسؤولية.

حاول أن تنظم وقتك عبر كتابة قائمة واضحة بالمهام. تجنب الدخول في صراعات خفية أو شد وجذب مع زملاء العمل. إذا شعرت بأن هناك توترًا غير معلن، تعامل معه بهدوء دون مواجهة مباشرة، فذكاؤك العاطفي كفيل بحل الموقف دون ضجيج.

قد تفكر أيضًا في خطوة مهنية طويلة المدى. اليوم ليس لاتخاذ القرار النهائي، بل لجمع المعلومات ودراسة الخيارات بهدوء.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، مشاعرك عميقة كعادتك، لكنك قد تميل إلى التحفظ. إذا كنت في علاقة، فالشريك يحتاج إلى وضوح أكبر منك. لا تعتمد فقط على الإشارات غير المباشرة، بل عبّر بالكلمات عما تشعر به. الصراحة المدروسة تعزز الثقة بينكما.

أما إذا كنت أعزب، فقد تنجذب إلى شخص غامض أو قوي الشخصية. خذ وقتك في التعرف عليه، ولا تنجرف وراء الانجذاب الأولي فقط. أنت بطبعك لا تحب العلاقات السطحية، فامنح نفسك فرصة لاكتشاف العمق الحقيقي للطرف الآخر.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحيًا، قد تشعر ببعض الإرهاق الذهني نتيجة التفكير المستمر. حاول أن تمنح نفسك استراحة قصيرة بعيدًا عن الضغوط. المشي في مكان هادئ أو الاستماع إلى موسيقى مريحة قد يساعدك على تصفية ذهنك.

انتبه أيضًا إلى جودة نومك، فالسهر الزائد قد يؤثر على تركيزك في اليوم التالي. التوازن بين العمل والراحة ضروري لك في هذه المرحلة.

برج العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات الفلكية إلى أن الفترة المقبلة تحمل تحولات تدريجية في حياتك المهنية أو المالية. قد تظهر فرصة تحتاج إلى شجاعة في اتخاذ القرار، لكنك ستكون مستعدًا لها إذا واصلت التخطيط بهدوء كما تفعل الآن.

على الصعيد العاطفي، هناك فرصة لتعميق علاقة قائمة أو بداية ارتباط أكثر جدية. السر في المرحلة القادمة هو الثقة بالنفس دون مبالغة، والانفتاح دون فقدان حذرك المعتاد

برج العقرب حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العقرب حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

الاهلي

عقوبة 200 ألف جنيه .. نظام غذائي "صارم" للاعبي الأهلي في رمضان

صالح جمعة

صالح جمعة يكشف كواليس مشواره مع الأهلي: فرص كثيرة وعقوبات مالية وصدامات

غزل المحلة وزد

التعادل السلبي يحسم مواجهة غزل المحلة وزد في الدوري الممتاز

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد